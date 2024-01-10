معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية يرتفع إلى 1.2% في ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 1.2% مقابل 0.9% في نوفمبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

كما صعد معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.4% في ديسمبر الماضي مقابل 1.3% في نوفمبر الماضي.

ووفقا للبيان، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الطعام والمشروبات 1.7% خلال ديسمبر، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.5%، وزادت مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، والزيوت والدهون 2.8%.

وسجلت أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفاعا بنسبة 0.2%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.6% خلال ديسمبر.

وارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.3%.