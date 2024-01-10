الإحصاء: معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع للشهر الثالث خلال ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الماضي، وسجل لإجمالي الجمهورية 35.2% مقابل 36.5% في نوفمبر، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 33.7% في شهر ديسمبر مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية بنسبة 60.1% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بديسمبر 2022.

وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 44.5% في ديسمبر على أساس سنوي، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 73.7%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70.1%.

وزادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 55.4%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 27.9%، وأسعار الفاكهة بنسبة 56.5%.

وارتفعت أسعار الخضروات نسبة 83.3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 46.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 57.9%، والدخان بنسبة 72.3%.