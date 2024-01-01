سعر الذهب في مصر بحلول تعاملات مساء أول أيام 2024

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق قول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2103 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2704 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن بمناسبة بداية العام الجديد.

كان سعر الذهب عالميا هبط إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بهبوط 2.63 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب