بعد مسار نزولي 9 سنوات.. المالية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.5%

كتب- مصطفى عيد:

توقعت وزارة المالية أن يرتفع العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6% خلال العام المالي الماضي، وذلك بعد اتجاه نزولي استمر لنحو 9 سنوات.

وقالت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن التوقعات بارتفاع عجز الموازنة تعود إلى التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي يمر بها العالم والتي أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة أعباء خدمة الدين.

وتوقعت الوزارة أن يعود عجز الموازنة لاتخاذ اتجاه نزول خلال السنوات المالية المقبلة، مقدرة أن يسجل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024-2025، ثم 7% في عام 2025-2026، ثم 6.8% في عام 2026-2027، ثم 6.5% في عام 2027-2028.

كانت بيانات وزارة المالية أظهرت ارتفاع عجز الموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى نسبة 5.51% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.37% في نفس الفترة من عام 2022-2023، وفقا لتقرير الوزارة لشهر ديسمبر والصادر حديثا.

ووصل عجز الموازنة خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 652.7 مليار جنيه مقابل نحو 340.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة في القيمة 91.7%.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.