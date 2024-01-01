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BBC

الحاصلات الزراعية: 60% زيادة في أسعار العدس خلال عام

03:26 م الإثنين 01 يناير 2024

أسعار العدس

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كتبت- دينا خالد:

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار العدس ارتفعت بالأسواق بنحو 60% مقارنة بالأسعار في موسم الشتاء الماضي.

وأضاف العطار أن أسعار العدس ارتفعت في سوق الجملة لتسجل نحو 48 ألف جنيه للطن مقابل 30 ألف جنيه العام الماضي.

وتتراوح أسعار العدس في الأسواق بين 55 و60 جنيها للكيلو حاليا، بحسب العطار.

وأرجع العطار ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من العدس بالأسواق، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، واعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من الخارج.

وتستورد مصر نحو 95% من استهلاكها من العدس، ونحو 85% من استهلاكها من الفول، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، بحسب ما قاله أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في وقت سابق لمصراوي.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى حدود 54 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي.

أسعار العدس الحاصلات الزراعية غرفة القاهرة التجارية موسم الشتاء

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