بدء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع دخول العام الجديد .

كتبت- دينا خالد:

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر يناير، اليوم الاثنين، الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بالزيادة الجديدة بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

كان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن، عبر بيان في وقت سابق من الشهر الماضي، رفع الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من أول يناير 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

وأشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من يناير ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأوضح عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر الماضي.