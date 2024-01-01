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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأرز والسكر وتراجع الذهب والبلطي والطماطم

03:14 م الإثنين 01 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز، والسكر، والمكرونة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في بدايتها.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز والسكر والزيت والمكرونة في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع الجمبري اليوم بسوق العبور

تراجع أسعار الطماطم والملوخية وزيادة البطاطس بسوق العبور بأول أيام 2024

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

خريطة الأسعار الأرز السكر سعر الذهب

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