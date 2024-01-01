92 % زيادة في قيمة عجز الموازنة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 5.51% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.37% في نفس الفترة من عام 2022-2023، بحسب تقرير الوزارة لشهر ديسمبر والصادر حديثا.

وسجل عجز الموازنة خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية نوفمبر 2023 نحو 652.7 مليار جنيه مقابل نحو 340.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة في القيمة 91.7%.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى تريليون و258.7 مليار جنيه مقابل 808.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 55.7%.

بينما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 609 مليارات جنيه مقابل نحو 464 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 31.3%.

وارتفع الفائض الأولي للموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى 0.51% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.17% خلال نفس الفترة من عام 2022-2023.