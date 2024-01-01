سويفل تعيد تعيين موظفين سابقين وتبدأ خطة للتوسع الحذر في 2024

كتب- علاء حجاج:

قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل للنقل الذكي، إن الشركة تمكنت من تحقيق المستهدف خلال عام 2023 بالتحول نحو الربحية، وتسعى لجني مزيد من الأرباح مع توسعات حذرة في عام 2024.

وذكر سالم، لمصراوي، أن الشركة بالفعل بدأت في إعادة تعيين عدد من الموظفين الذين تمت إقالتهم في الفترة السابقة، فضلا عن العمل على تنفيذ خطة للتوسع الحذر في بعض الأسواق المهمة وعلى رأسها السوق السعودي.

كانت الشركة تخلت عن نحو ثلث موظفيها خلال عام 2022 في محاولة منها لتحقيق الأرباح لتقليل التكاليف لوصول الشركة للربحية في عام 2023 بدلًا من العام الذي يليه 2024، واعتمدت بعض العمليات والخطوات الإدارية داخل الشركة على التكنولوجيا بشكل رئيسي بدلًا من الموظفين ليساعد في الإسراع من وتيرة العمل وتحسين أداء الشركة، وهو ما يساعد في النهاية في الإسراع نحو تحقيق الأرباح.

وأضاف أن خطوط شركة سويفل داخل الخدمة كانت بالفعل تحقق أرباحا، لكن مع التوسع كان يتعين على الشركة حينها ضخ استثمارات في هذه الخطوط لحين تحقيق الأرباح، قبل أن تقرر الشركة التراجع عن الخطط التوسعية في 2023 لتوقف هذه الخطوط وتعتمد على الخطوط التي تحقق أرباحا لتتواكب مع خطة الشركة في تبكير موعد جني الأرباح من 2024 إلى 2023.

كانت نتائج أعمال الشركة الصادرة منذ أيام قليلة أظهرت تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 2.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، فيما بلغ صافي الربح 2.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بإجمالي خسائر 161.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2022.

وبلغ الربح التشغيلي 13.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 56 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2022.

وتقدم سويفل 4 خدمات في مصر هي نقل الأفراد داخل المدن، ونقل الأفراد ما بين المدن، وخدمات النقل لقطاع الشركات والمؤسسات، وخدمة استئجار سيارات النقل الجماعي الخاصة.