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تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:25 ص الإثنين 01 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 87.23 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.22 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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