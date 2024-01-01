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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:24 ص الإثنين 01 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2103 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن بمناسبة بداية العام الجديد.

كان سعر الذهب عالميا هبط إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بهبوط 2.63 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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