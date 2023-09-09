صندوق النقد يعلق على احتمالية تأثر عقد اجتماعاته في مراكش بزلزال المغرب

كتب- مصطفى عيد:

علق صندوق النقد الدولي على احتمالية تأثر استضافة مدينة مراكش المغربية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بالزلزال العنيف الذي ضرب بعض المناطق بالمغرب وعلى رأسها مراكش.

ووقع زلزال عنيف مساء أمس بدولة المغرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ووصل عدد ضحاياه إلى 1037 حالة وفاة و1204 مصابين حتى الآن، بحسب آخر بيانات لوزارة الداخلية المغربية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ردا على أسئلة لصحفيين بشأن احتمالية تأثر استضافة مراكش لاجتماعات الصندوق بالزلزال: "تركيزنا الوحيد في هذا الوقت هو على الشعب المغربي والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".

وتزامن ذلك مع تعليق كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي للصندوق، على حسابها على تويتر، على الزلزال، اليوم والتي قالت: "أشعر بحزن عميق عندما سمعت عن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب. قلبي مع الضحايا وعائلاتهم وهم يتعاملون مع هذه المأساة، وأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لجهود الإنقاذ".