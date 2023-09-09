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BBC

بعد زلزال المغرب.. أبرز مؤشرات خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا

03:37 م السبت 09 سبتمبر 2023

المغرب

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القاهرة- مصراوي:

يعد المغرب خامس أكبر اقتصاد من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات البنك الدولي.

ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وضرب زلزال قوي المغرب مساء أمس بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، والذي بلغ عدد ضحاياه حتى الآن 632 حالة وفاة و329 مصابا، بحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن أحدث مؤشرات الاقتصاد المغربي، وفقا لبيانات رسمية أو من البنك الدولي:

- حجم الناتج المحلي الإجمالي: 134.2 مليار دولار في عام 2022.

- النمو في الناتج المحلي الإجمالي: 1.1% في عام 2022.

- معدل التضخم: 4.9% في يوليو.

- معدل البطالة: 12.9% في الربع الأول من 2023.

- الأصول الاحتياطية الرسمية: 35.1 مليار دولار في أغسطس 2023.

- معدل الفائدة بالبنك المركزي: 3%.

- عجز الميزانية: 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

سوق مصراوى

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