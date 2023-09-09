خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع البيض واستقرار الذهب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق وارتفع متوسط أسعار الدواجن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفع سعر البيض في المزرعة، فيما استقر سعر الذهب في منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في المزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأرز والسكر والفول والجبن واللحوم اليوم السبت في الأسواق

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟