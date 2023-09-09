انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34266 جنيها، بانخفاض 756 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35300 جنيه، بانخفاض 710 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1900 جنيه، بانخفاض 44 جنيها.