أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الأسواق
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35288 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36138 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1949 جنيها.
سوق مصراوى
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