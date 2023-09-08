أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و 105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.