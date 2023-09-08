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أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة

02:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار البيض بأنواعه في المزرعة خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى تعاملات أمس، وفق بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 116.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 118.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.

سوق مصراوى

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