أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيه.

البصل بين 14و19 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 18و26, جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7و 10 جنيهات.

البامية بين 24 و34 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 20 و24 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.