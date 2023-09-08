انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
القاهرة -مصراوي:
تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، مقارنة بتعاملات مساء أمس.
وانخفض سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1920 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في آخر تحديث للأسعار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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