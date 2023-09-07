يسبب كارثة.. البترول تحذر من تركيب غطاء بلاستيك على هواية غاز المنازل

كتب- أحمد والي:

نشرت وزارة البترول والغاز الطبيعي، مقطع فيديو ، على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، للتوعية بطرق التعامل الصحية، والآمنة مع استخدامات الغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إن هذا الفيديو يأتي في إطار حملة أطلقتها الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، التابعة لها، تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي العام حول الطرق الصحيحة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز الطبيعي.

وتركز الحملة بشكل خاص على التعريف بمخاطر تركيب غطاء من البلاستيك على الهواية الخاصة بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنع تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق؛ مما يؤدي إلى حدوث حالات اختناق للعملاء، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من قطاع البترول؛ للحفاظ على سلامة المواطن المصري من مخاطر التعامل الغير آمن مع استخدامات الغاز الطبيعي، والالتزام بالاشتراطات الفنية عند تركيب وصلات الغاز الطبيعي.