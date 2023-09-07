أوكلا: نجري 18 مليون عملية اختبار لجودة شبكات الاتصالات يوميا

كتب- علاء حجاج:

قال ستيفن باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوكلا" العالمية، إنها تجري نحو 18 مليون عملية اختبار لجودة شبكات الاتصالات عالميا كل يوم.

وأضاف باي، خلال المؤتمر الذي عقدته شركة اتصالات مصر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيق قياس سرعة خدمات الانترنت speed test يقدر بنحو 500 مليون عميل.

وتعمل "أوكلا" على جمع معلومات من مستخدمي شبكات الاتصالات وتحليلها وتزويد المشغلين بالنتائج والإحصائيات من أجل حثهم على تحسين جودة خدمات الإنترنت وزيادة الاستثمار في شبكات البنية التحتية للاتصالات، بحسب باي.

وقال أحمد النبوي، المدير الإقليمي لشركة "أوكلا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن شركته تمتلك 16 ألف أجهزة خوادم حول العالم ولديها شراكات مع الحكومات ومشغلي شبكات المحمول في عدة دول منها مصر والفلبين وماليزيا وبريطانيا .

وأضاف النبوي، أن الشركة أجرت منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 45 مليار عملية اختبار.

وأشار النبوي، إلى أنه يتم تقييم شبكات المحمول بناء على مؤشر يعتمد على رصد معايير فنية تتعلق بالشبكة لمدة 6 أشهر متصلة.