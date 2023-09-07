كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 17720 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1920.24دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 3.68 دولار بنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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