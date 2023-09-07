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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:26 م الخميس 07 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79% إلى مستوى 19375 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.43%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%>

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 19.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 29 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.95% إلى مستوى 19225 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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