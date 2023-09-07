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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

02:43 م الخميس 07 سبتمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 2531 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17720 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1920.3 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 3.81 دولار بنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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