أوراسكوم توقع عقد إنشاء مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو
كتب - مصطفى عيد:
وقع تحالف أوراسكوم للإنشاءات، مع شركة Colas Rail وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو.
وبحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، يمتد هذا المشروع لمسافة 21.7 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية.
وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).
وأوضحت الشركة، أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين أوراسكوم للإنشاءات و Colas Rai حيث تعاون الشركتين في مشروعات سابقة، مثل مترو القاهرة الكبرى.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: