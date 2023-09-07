أوراسكوم توقع عقد إنشاء مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو

كتب - مصطفى عيد:

وقع تحالف أوراسكوم للإنشاءات، مع شركة Colas Rail وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، يمتد هذا المشروع لمسافة 21.7 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية.

وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).

وأوضحت الشركة، أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين أوراسكوم للإنشاءات و Colas Rai حيث تعاون الشركتين في مشروعات سابقة، مثل مترو القاهرة الكبرى.