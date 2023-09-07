ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35288 جنيه، بارتفاع 91 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36138 جنيه، بارتفاع 163 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1949 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات.