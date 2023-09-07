ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والفاصوليا والكوسة والباذنجان البلدي والخيار البلدي والصوب والبامية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 9.5 جنيه و12.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

البصل بين 14 و19 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 18 و26 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 29 و34 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 20 و24 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.