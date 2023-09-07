إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات الخميس

12:00 م الخميس 07 سبتمبر 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 19280 نقطة، ببداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.17%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25,%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.95% إلى مستوى 19225 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مؤشر EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market