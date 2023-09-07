انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك السبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، في المقابل انخفضت أسعار السمك البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و230 جنيه، بارتفاع 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.