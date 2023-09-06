"طاقة عربية" تؤسس شركة في السعودية للعمل بمجال نقل الغاز الطبيعي

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة طاقة عربية الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تحت اسم شركة "الغاز الأولي"، ذات مسؤولية محدودة، داخل المملكة العربية السعودية، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وأضافت طاقة عربية أن الشركة المؤسسة تأتي مناصفة مع شركة توزيع الغاز الطبيعي، وهي شركة مساهمة سعودية، (أي بنسبة 50% من رأس المال لكل طرف من الطرفين).

وبحسب الإفصاح، تهدف الشركة الجديدة إلى تمديد أنابيب النفط والغاز، وصيانتها، وإصلاحها، ونقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.

وأوضحت شركة طاقة عربية، أن رأس مال الشركة الجديدة يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

ومجموعة طاقة عربية تعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وتستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ ولها محطات لتموين، وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات تحت اسم "طاقة"، وتم طرح الشركة في البورصة خلال يونيو الماضي.