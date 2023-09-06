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BBC

بلتون لرأس المال المخاطر تستحوذ على 20% من أسهم شركة "أريكا"

06:48 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

شركة بلتون

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كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، استحواذ شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة بلتون لرأس المال المخاطر) على 20% من أسهم شركة أريكا، العاملة بمجال صناعة منتجات المنزل والديكور، بقيمة بلغت حوالي 31 مليون جنيه.

وقالت بلتون إن شركتها التابعة في "أريكا" من خلال جولة تمويلية، وتخطط أريكا لتوجيه التمويل إلى تعظيم تواجدها الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءًا من السعودية والمخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال استراتيجيتها متعددة القنوات لدخول السوق وتطوير بنيتها التحتيه التكنولوجية وتصميمها الرقمي.

وقال علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر: "نحن متحمسون لدعم أريكا وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم في قيادة قطاع منتجات المنزل والديكور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "تعتبر أريكا شركة واعدة في هذا القطاع المشجع الذي حقق أداءً تشغيليًا قويًا خلال الفترة الماضية. وبفضل خطط التوسع الطموحة التي وضعتها أريكا، أصبحت في وضع مميز لتصبح المورد الرئيسي لمنتجات المنزل والديكور لجميع الأسر في المنطقة".

سوق مصراوى

شركة بلتون المالية شركة أريكا بلتون لرأس المال المخاطر

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