قطار الأرقام القياسية لا يتوقف.. البورصة تصعد 1% بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.95% إلى مستوى 19225 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وهو ما يعد مستوى قياسيا جديدا بعد سلسلة من تحطيم المستويات القياسية للمؤشر في الجلسات الأخيرة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الى 0.97%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 159.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 75.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 235.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.71% إلى مستوى 19044 نقطة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.