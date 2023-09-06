انطلاق اجتماعات فريق متابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية بالقاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة التي عقدت بالقاهرة يوم 14 يونيو 2021، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء

وتعقد أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل على مستوى الخبراء والمسؤولين من البلدين لمدة يومين، برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري.

ويترأس الجانب السعودي عبد العزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.

ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لتوصية اللجنة المشتركة بأن يتم عقد اجتماعين خلال كل دورة لفريق عمل معني بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة يتكون من المعنيين والمختصين من الوزارات والجهات المختلفة بكافة الموضوعات التي تخدم مصالح البلدين.

ومن بين هذه الموضوعات المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية وموضوعات الإسكان والبترول والطاقة والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

وقالت وزارة التجارة والصناعة أن تلك الاجتماعات تعد فرصة لتأكيد زيادة حجم التعاون والتنسيق الدائم بين بين كافة الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالإيجاب على مجمل العلاقات بين مصر والمملكة السعودية.

ويتم خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل استكمال متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها السابعة عشر وكذا التوصل إلى الصيغة النهائية لعدد من مشروعات مذكرات التفاهم في مجالات المعارض وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقابة المصرفية والقوى العاملة والتعاون الجيولوجي والتعاون الصناعى والإعلام المرئي والمسموع، وذلك تمهيدا للتوقيع عليها خلال أعمال الدورة القادمة للجنة بدورتها الثامنة عشر.