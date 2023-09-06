خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والجبن.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والجبن والعدس بينما انخفضت اللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، بينما عوض سعر الذهب خسارته في منتصف التعاملات بعد تراجعه بقيمة 5 جنيهات للجرام في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار الجبن والعدس وانخفاض اللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات