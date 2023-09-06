اجتماعات مكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعين تنسيقيين لمتابعة موقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكلٍ من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا)، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وعقد عبد الكريم الاجتماع الأول مع وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، والثاني مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير البرنامج، وعز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.

وقال عبد الكريم إن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة والجدول الزمني المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر، واستكمال كافة أعمال البنية التحتية بها.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى جذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية، وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية، وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

وأوضح عبد الكريم أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازي، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلٍ من قنا وسوهاج، وتحقيق التنمية المستدامة بهما.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وكشف عبد الكريم عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى أغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة "هو" إلى نسبة 81،% ومنطقة "قفط" إلى 91% مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي في نفس هذا التوقيت من العام السابق.

كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا إلى 66% وبغرب طهطا إلى 53%، مقارنة بنسبة 32% و37% عن العام السابق، وفقا لعبد الكريم.

وأوضح أن ذلك يأتى في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ومساهمة من الحكومة المصرية والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلٍ من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.