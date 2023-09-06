سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 5 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1925.3 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 0.77 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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