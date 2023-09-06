ارتفاع أسعار الجبن والعدس وانخفاض اللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس والفول السائب والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم الطازجة والأرز السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26 جنيها، بانخفاض 41 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.36 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.63 جنيه، بانخفاض 19 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.03 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 23.75 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.53 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.8 جنيه، بارتفاع 1.89 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.68 جنيه، بارتفاع 51 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.61 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 304.99 جنيه، بانخفاض 2.97 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.26 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.13 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.33 جنيه، بارتفاع 1.57 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.95 جنيه، بارتفاع 8.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.82 جنيه، بارتفاع 28.66 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.04 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.47 جنيه، بارتفاع 4.09 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.05 جنيه، بارتفاع 21 قرشا.