ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، في المقابل انخفضت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.