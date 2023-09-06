ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البطاطس بين 9 جنيهات و11 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 18 و24 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 20 و24 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.