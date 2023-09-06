شعبة الذهب تبحث مع وزير التموين التحضير لمعرض "نبيو" للمجوهرات

كتبت- دينا خالد:

عقد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع الشعبة العامة للذهب، للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي سيبدأ فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وقال المصيلحي، في بيان من الشعبة العامة للذهب اليوم، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

و قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن النسخة الحالية من "نبيو" يتم تنظيمها علي مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض "المنارة" وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين.

وأشار ميلاد، إلى أن تم تخصيص جناح لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية.

وأضاف ميلاد، أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية على المصنعين الدوليين والمحليين.

و قال لطفي المنيب، نائب أول رئيس الشعبة، إن النسخة الجديدة ستشهد مضاعفة لمساحة المعرض حيث بدأنا النسخة الأولى بمساحة عرض 3000 متر مربع بينما تبلغ المساحة الحالية 7500 متر مربع وذلك نظرا لتضاعف إقبال العارضين علي المشاركة.

وأشار المنيب، أن النسخة الماضية من "نبيو" شهدت مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية و 35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.