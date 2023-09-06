فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتح باب التسجيل للدفعة الثانية (2023-2024) من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والذي سيبقى مفتوحا عبر الموقع الرسمي للمبادرة حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان من الوزارة، تتمثل المبادرة في منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس المصرية في كافة المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين؛ على أن يستوفي الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

وتستهدف المبادرة إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية، وقادرا على مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا، وفقا للوزارة.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت الدفعة الأولى من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" في مايو 2022.

وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس وفقاً لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة، بحسب البيان.

كما تتضمن المبادرة بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتوفر المبادرة رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب، وإتاحة التدريب العلمي والعملي بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة، وفقا للبيان.

وقالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن "مبادرة أشبال مصر الرقمية" هي استكمال لمجهودات وزارة الاتصالات لإعداد جيل جديد من النشء مدرب بشكل عملي وغير تقليدي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن المبادرة تتميز بأنها تستهدف فئة عمرية لديها شغف لمعرفة أحدث التقنيات في مجالات التكنولوجيا، وهي فئة تعد النواة لشباب المستقبل الذي سيدعم مشروعات مصر الرقمية من كافة المحافظات.

وذكر المهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي للمبادرة بوزارة الاتصالات، أن المبادرة وضعت شروطا محددة للتقدم في المنحة هذا العام؛ من أهمها أن يكون المتقدم من الطلاب المتفوقين في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وأن يكون مقيدا في أي مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين سوف يلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي العام المقبل من جميع المحافظات.

وأوضح أن المبادرة حريصة على اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة من اختبارات القبول للمتقدمين الذين ينطبق عليهم كافة الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة. على أن يبدأ التدريب الفعلي للدفعة الثانية في أكتوبر المقبل.