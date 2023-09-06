ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35196 جنيها، بارتفاع 213 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36019 جنيها، بارتفاع 212 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1942 جنيها، بارتفاع نحو 7 جنيهات.