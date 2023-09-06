إعلان

BBC

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

11:11 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الأربعاء في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 117.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر أسعار البيض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market