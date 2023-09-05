المصرية للاتصالات تطلق نظام الفاتورة الشهري الجديد "WE Gold"

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن نظام الفاتورة الشهري الجديد "WE Gold" وذلك في إطار استراتيجيتها لتصميم باقات وأنظمة تتيح للعملاء الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها.

وذكرت أن نظام "WE Gold" يقدم باقات متنوعة تُمكن العملاء من الاستخدام الأمثل للدقائق والجيجابيتس داخل الباقة واستخدام الإنترنت المنزلي مع إمكانية تغيير باقة الإنترنت المنزلي بشكل منفرد دون الاحتياج لتغيير التعريفة السعرية.

كما يمكن للعميل المشترك في هذا النظام مشاركة مزايا النظام مع أفراد أسرته وأصدقائه، والاستمتاع بدقائق دولية وإنترنت تجوال مجاني عند السفر، وفقا للشركة.

وأوضحت أن النظام الجديد يتيح أيضا للعملاء المشتركين فيه شراء أجهزة المحمول من فروع "وي" بالتقسيط، وكذلك الحصول على قسيمة شراء سنوية لاستخدامها في شراء أجهزة المحمول من أي فرع من فروع "وي" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط شهرية وقسائم شراء يمكن للعميل استبدالها من فروع "وي".

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، إن الشركة تستهدف اكتساب ثقة العملاء وهو ما ظهر في الزيادة المستمرة في قاعدة العملاء للخدمات المختلفة.