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انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:28 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وتراجع الجرام 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1467 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1927.5 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 15.16 دولار بنسبة 0.78% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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