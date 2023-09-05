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البورصة تواصل رحلة المستويات القياسية.. وصعود جماعي للمؤشرات

03:36 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.71% إلى مستوى 19044 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 139 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 93.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 45.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.99% إلى مستوى 18911 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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