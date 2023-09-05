وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث

كتبت - شيماء حفظي:

بدأ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان، إن الجولة من أجل خارطة طريق واضحة ومحددة للنهوض بصناعة الأثاث وتعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث،

يعقب الجولة اجتماع موسع لوضع الأطر التنظيمية تمهيدا لإصدار خارطة الطريق للنهوض بصناعة الأثاث انطلاقا من الإمكانيات المتاحة بمدينة دمياط للأثاث.