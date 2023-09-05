"نحو بريكس".. شراكة مصرية صينية إماراتية لإنشاء مصانع للمنتجات الكيماوية

كتبت- منال المصري:

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنشاء مجموعة مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك و الكبريتيك، وهي سلع استراتيجية من خامات محلية للتصدير بالكامل، وذلك عقب انضمام مصر لمجموعة بريكس وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الشراكة والاستثمار .

وبحسب بيان الاتحاد، أنه تم الاتفاق على تعاقدات مقدمة لمدة خمس سنوات بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً ، برأسمال مدفوع بالكامل ، 30 مليون دولار للمرحلة الأولى للمشروع تم الاتفاق.

وجاء توقيع المذكرة بحضور رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد هلال ، رئيس مجلس إدارة المشروع ، والذي قام بالتوقيع ، مع المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني ، وبحضور الملحق التجاري لدولة الصين في مصر ، والشيخ عبد الحفيظ المنصوري، أحد المستثمرين الرئيسين بالمشروع .

وقال الدكتور أحمد هلال ، إن المشروع يمثل استثمارات مصرية إماراتية ليبية صينية ، وأنه سيتم الاعتماد على أكثر من 80% خامات مصرية محلية.

وأضاف أن المشروع يُقام بمدينة سفاجا ، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه ، النصف الأول من 2024 وأنه يستهدف تصدير إنتاجه ، للعديد من الأسواق الخارجية ، لاسيما أسواق دول تجمع بريكس ، والتي تضم كلاً من البرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا والهند، بجانب الدول التي انضمت مؤخراً مثل إثيوبيا والإمارات والسعودي.

وأوضح هلال أن قطعت مصر شوطاً طويلاً علي طريق البناء والتنمية، وتهيئة مناخ الاستثمار ، كما قامت بتذليل العقبات لجذب المزيد من الاستثمارات ، فضلاً عن تنويعها لشركاء النجاح من دول العالم المختلفة.