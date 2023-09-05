سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 10 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يسترد خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1930 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 12.24 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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